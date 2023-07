POL-PIKIR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leicht verletztem Fahrer

Bad Sobernheim (ots) - Am Donnerstag, 27.07.2023 gegen 09:45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Rewe-Parkplatz in Bad Sobernheim. Hier wurde durch einen bisher unbekannten Fahrzeugführer beim vermutlichen ein oder Ausparken in einer Parklücke, ein daneben stehender PKW eines 71-jährigen beschädigt. Der beschädigte graue Ford des Geschädigten wurde hierbei auf der Fahrzeugseite erheblich zerkratzt. Der ...

