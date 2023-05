POL-HI: Kleinkraftrad in Flammen

Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH/Wehrstedt (hep): Am 19.05.2023 kam es im Zeitraum von 16:35 Uhr bis 17:20 Uhr auf einem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße Ahnepaule zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte dabei den geparkten VW Golf eines 71-jährigen Geschädigten aus Sibbesse. Dabei entstand an dem Pkw VW Golf ein Schaden von ca. 3000 Euro. Der Verursacher ...

mehr