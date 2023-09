Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0519--Über 1400 Polizeieinsätze am Wochenende--

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: Stadtgebiet

Die Polizei Bremen blickt auf ein sehr einsatzreiches Wochenende zurück. Die Einsatzkräfte der Polizei Bremen waren am Wochenende neben der Begleitung der Fußball-Bundesligapartie, einigen Demonstrationen und Veranstaltungen mit über 1400 Einsätzen im Dauereinsatz.

Die Zahl der Polizeieinsätze steigt seit Jahren, ihre Intensität auch. Bereits im Juni hatte die Polizei Bremen mehr als 10.000 Einsätze zu bewältigen. Neben der geplanten Einsatzlage mussten die Polizistinnen und Polizisten nun von Freitag bis Montag außerordentlich viele Einsätze in Bremen abarbeiten, darunter Körperverletzungen, Eigentumsdelikte, Sachbeschädigungen und Raubtaten. Die Einsatzkräfte schritten bei Schlägereien, Diebstählen und Straßenrauben ein, nahmen Verkehrsunfälle auf und fertigten eine Vielzahl von Anzeigen.

In der Freitagnacht mussten Einsatzkräfte beispielsweise zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung nach Vegesack ausrücken. Ein 38 Jahre alter Mann, blutverschmiert und mit einer Eisenstange bewaffnet, war bei einer Schlägerei mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen worden. In seinem Auto fanden die Polizisten ein Messer und einen Teleskopschlagstock. Die Polizei konnte noch in der Nacht einen 42-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. In der Samstagnacht kam es im Viertel und in der Bahnhofsvorstadt und am Sonntag im gesamten Stadtgebiet zu mehreren Straßenrauben und Diebstählen. Die Täter bedrohten ihre Opfer hierbei auch mit Messern oder attackierten sie mit Pfefferspray, um an ihre Beute zu kommen.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell