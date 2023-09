Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0517 --Polizei fasst Einbrecher--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sögestraße Zeit: 01.09.2023, 05:40 Uhr

Die Bremer Polizei nahm am Freitag einen Einbrecher in Bremen-Mitte fest. Der 55-Jährige war in ein Bekleidungsgeschäft eingestiegen und nach kurzer Flucht durch Einsatzkräfte gefasst worden.

Gegen 05:40 Uhr meldete ein Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Sögestraße über den Notruf der Polizei Bremen, dass eine Person in das Geschäft eingebrochen und mit dem Fahrrad flüchtig ist. Der Täter öffnete zuvor mithilfe eines Werkzeugs gewaltsam die Türschlösser und gelangte so in das Geschäft. Der Eindringling dursuchte den Verkaufsbereich und entnahm mehrere Kleidungsstücke, Uhren und ein Tablet. Der Einbrecher flüchtete anschließend in Richtung Knochenhauerstraße. Aufgrund der guten Täterbeschreibung konnte der 55 Jahre alte Mann von den schnell eintreffenden Polizeistreifen in Tatortnähe gestellt werden. Teile der Beute führte er noch bei sich.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wurden Ermittlungen wegen schweren Einbruchdiebstahls aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell