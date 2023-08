POL-HB: Nr.: 0514--Brennende Autos in Lesum

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Auf dem Halm Zeit: 31.08.23, 03.50 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannte ein Auto in Lesum, das Feuer griff auf zwei weitere Fahrzeuge in der Nähe über. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung und sucht Zeugen.

Gegen 4 Uhr meldeten Anwohner in der Straße Auf dem Halm in Lesum den brennenden Daimler-Benz. Die Flammen hatten bereits auf zwei andere Fahrzeuge übergegriffen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer kurz darauf. An dem Daimler entstand Totalschaden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und fragt: "Wer hat zur Tatzeit in der Straße Auf dem Halm verdächtige Beobachtungen gemacht?" Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter der Rufnummer 0421 362-3888 entgegen.

