POL-KN: (Gaienhofen, B33, Lkr. Konstanz) Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht weitere Geschädigte

Villingendorf (ots) - Ein Mercedes-Kleinbus ist am Montagmorgen in der Hauptstraße beim Rathaus mit einem Volvo zusammengestoßen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 15.000 Euro. Die 37-Jährige am Steuer der V-Klasse kam gegen 11.15 Uhr ortseinwärts über die Hochwaldstraße und wollte geradeaus weiter in die Oberndorfer Straße fahren. Beim Überqueren der Rottweiler Straße stieß sie mitten in ...

mehr