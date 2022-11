POL-KN: (Donaueschingen/ Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter zerkratzt schwarzen BMW

Tuttlingen (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Freitag im Zeitraum zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr eine Unfallflucht auf der Oberamteistraße begangen. Der Unbekannte streifte einen am Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW T4 und verursachte dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ohne den Unfall anzuzeigen, setzte der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher ...

