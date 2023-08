Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Alkoholisierter Radfahrer verursacht Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Ein alkoholisierter Radfahrer hat am Dienstag, 01. August 2023, 22:10 Uhr, einen Verkehrsunfall in Nordenham verursacht.

Der 52-Jährige aus Nordenham befuhr den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Adolf-Vinnen-Straße geriet er auf die Fahrbahn. Hier kollidierte er mit dem Kleintransporter eines 37-jährigen Nordenhamers, der die Friedrich-Ebert-Straße in derselben Richtung befuhr. Der 52-Jährige kam zu Fall, hatte aber Glück und blieb unverletzt. Die Sachschäden am Transporter blieben gering.

Der Verdacht von Zeugen, dass der Radfahrer unter dem Einfluss von Alkohol gestanden haben könnte bestätigte sich. Ein von der Polizei durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,55 Promille. Gegen ihn leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren ein und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an.

