Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Lkw zerstört 40m Leitplanke auf der A 9 an der AS Bad Lobenstein

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Lobenstein (ots)

Am heutigen Freitagnachmittag, 14:05 Uhr, wollte ein 42-jähriger Fahrzeugführer aus Thüringen mit seinem Lkw Mercedes auf die BAB 9 an der AS Bad Lobenstein in Fahrtrichtung Nürnberg auffahren. Aufgrund von Unachtsamkeit kam der Fahrzeugführer zu weit nach rechts und fuhr in die angrenzende, durch den Regen aufgeweichte, Bankette. Der Fahrzeugführer verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr ca. 40 m der beginnenden Leitplanke und kam im angrenzenden Böschungsgraben zum Stehen. Es entstand ein vorläufiger Sachschaden in Höhe von 20.000,- Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug muss vor Ort durch einen Bergedienst aufwendig geborgen werden. Durch die Feuerwehr wurden austretende Betriebsstoffe gebunden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen im freitäglichen Berufsverkehr.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell