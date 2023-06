Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ein Zufall deckt dickes Beutegut auf

A9 Hermsdorfer Kreuz (ots)

Weil das Fahrzeug überladen aussah, entdeckte ein Streifenteam Beutegut im Wert von geschätzt 135.000 EUR. Gestern Vormittag fiel Beamten der Autobahnpolizei ein Transporter auf der A9 in Fahrtrichtung Berlin auf. Der geschulte Blick verriet ihnen, dass das Fahrzeug aufgrund äußerer Merkmale überladen sein könnte. Deshalb führten die Polizisten den Transporter einer Kontrolle und Verwiegung zu. Die Erfahrung täuschte die Beamten nicht, denn der Kleintransporter brachte statt der erlaubten 3,5 t stattliche 5.440 kg auf die Straße. Als die Beamten daraufhin einen Blick auf die Ladefläche warfen, machten sie eine erstaunliche Entdeckung. Die Ladung bestand aus einer großen Menge an Wechselrichtern, wie sie in Solarparks zum Einsatz kommen. Interessant war hierbei, dass an einigen frische Grasanhaftungen zu finden waren. Weiterhin wurden alle elektrischen Leitungen rund um die Wechselrichter abgeschnitten. Der Verdacht des Diebstahls lag daher nahe. Das Fahrzeug und der 31-jährige polnische Fahrer wurden deshalb zur weiteren Bearbeitung des Sachverhalts mit zur Dienststelle genommen. Nach ersten Recherchen wird von einem geschätzten Marktpreis der Elektronik von 135.000 EUR ausgegangen. Es konnte bislang ermittelt werden, dass die Geräte im Zusammenhang mit einem Diebstahlsdelikt aus Bayern stehen. Hier wurde gestern die Entwendung von Wechselrichtern aus zwei Solarparks einer Firma aus Mainburg bekannt. Der Tatverdächtige ist deshalb aufgrund der vorliegenden Sachlage vorläufig festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft Regensburg hat einen Haftantrag gestellt. Die Ermittlungen werden durch die KPI Jena geführt.

