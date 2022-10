POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Ursache für lauten Knall gefunden, Feuerwehr gibt Entwarnung, Pressemeldung Nummer 2

Heidelberg (ots) - Am frühen Sonntagmorgen war in Heidelberg ein 44-Jähriger Mann mit einem E-Scooter unterwegs, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Der Mann fiel einer Polizeistreife gegen 02:25 Uhr in der Hauptstraße auf. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des 44-Jährigen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Ihm ...

mehr