Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0516 --Überfall auf Senioren--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Violenstraße Zeit: 31.08.2023, 10:15 Uhr

Zwei unbekannte Männer überfielen am Donnerstagmorgen in einem Mehrfamilienhaus in der Altstadt ein Ehepaar im Alter von 80 und 86 Jahren. Sie bedrohten die beiden mit einer Schusswaffe, erbeuteten eine Goldkette und flüchteten. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Um 10:15 Uhr klingelten die beiden Täter an der Wohnungstür in der Violenstraße und der 86 Jahre alte Mann öffnete. Einer der Männer hielt ein Paket in der Hand, gab sich als Zusteller aus und fragte, ob er dieses für jemanden im Haus bei dem Ehepaar abgeben könne. Die Ehefrau wurde misstrauisch und verwies die beiden Männer an einen Paketshop. Als sich die beiden Senioren umdrehten und in die Wohnung zurückgehen wollten, schubste einer der Täter den 86-Jährigen um und packte die Frau, dabei hielt er eine Schusswaffe in der Hand. In der Folge wurde der 80-Jährigen eine Goldkette entrissen, anschließen flüchteten die Täter. Die wurde die Frau leicht an der Hand verletzt.

Die Männer wurden wie folgt beschrieben: Sie waren beide etwa 20 bis 24 Jahre alt und 175 cm bis 180 cm groß. Beide waren schlank und dunkel gekleidet. Einer der Täter trug eine gelbe Weste und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in der Violenstraße oder der näheren Umgebung Beobachtungen gemacht haben, melden sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter der Rufnummer 0421 362-3888.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell