POL-RE: Dorsten: Raub auf Tankstelle - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, den 22.08.2023, meldete ein Mitarbeiter einer Tankstelle in Dorsten gegen 22:07 Uhr einen Raubüberfall. Ein Täter betrat mit einer Schusswaffe in der Hand die Tankstelle und bedrohte damit den Mitarbeiter. Er hatte sein Gesicht mit einer Sturmhaube verdeckt und trug bei der Tat Handschuhe. Dennoch erkannte der Mitarbeiter in dem Täter dieselbe Person, welche bereits im Juni eine Tankstelle auf die gleiche Art überfallen hatte. Mit seiner Beute flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen

