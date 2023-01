Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fußgänger auf Landstraße angefahren

Landkreis Sömmerda (ots)

Bereits am Freitag ereignete sich auf einer Landstraße bei Sömmerda ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 47-Jähriger war in den frühen Abendstunden zu Fuß auf der Straße von Schloßvippach nach Sprötau unterwegs. Ein in gleicher Richtung fahrender 42-jähriger VW-Fahrer erkannte den dunkel gekleideten Mann zu spät und konnte aufgrund von Gegenverkehr nicht mehr ausweichen. Bei der anschließenden Kollision wurde der Mann in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, war der Fußgänger mit über einem Promille alkoholisiert. Zur weiteren Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der 42-jährige VW-Fahrer blieb unverletzt. Allerdings entstand an seinem Auto Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. (DS)

