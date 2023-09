POL-HB: Nr.: 0521 --Bankmitarbeiter verhindert Trickbetrug

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 02.09.2023, 10:40 Uhr Am Samstag raubte ein bislang Unbekannter einen Jugendlichen in der Östlichen Vorstadt aus und zwang ihn, ihm zu folgen. Die Polizei sucht Zeugen. Ein 13-Jähriger war gegen 10:40 Uhr mit der Straßenbahn unterwegs und stieg an der Haltestelle St. Jürgen-Straße aus und wollte in eine andere Straßenbahn ...

