POL-REK: 230717-2: 40-Jähriger bei Auffahrunfall leicht verletzt

Hürth (ots)

Unfallbeteiligter entfernt sich nach Zusammenstoß

In der Nacht zu Samstag (15. Juli) ist ein Mann (40) bei einem Verkehrsunfall in Hürth leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Ein Unfallbeteiligter flüchtete vom Unfallort.

Beamte des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Auch der flüchtige Autofahrer wird gebeten, sich zu melden. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sei der Fahrer (24) eines Nissan gegen drei Uhr auf der Bundesstraße (B) 265 in Richtung Efferen gefahren. An der Kreuzung von B 265 und Jägerpfad sollen drei Autofahrer mit ihren Fahrzeugen verkehrsbedingt an einer Ampel auf der B 265 in Richtung Efferen gestanden haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der 24-Jährige auf die wartenden Verkehrsteilnehmer aufgefahren sein. Durch die Wucht des Aufpralls sollen die wartenden Autos ineinandergeschoben worden sein. Dabei zog sich der 40-Jährige, der auf dem Rücksitz des Nissan gesessen haben soll, die leichten Verletzungen zu. Der Fahrer des Autos, der in der Reihe der wartenden Fahrzeuge vorne stand, fuhr nach dem Auffahrunfall davon.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell