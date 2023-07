Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230714-4: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bedburg (ots)

Kradfahrer ins Krankenhaus gebracht

Bei einem Verkehrsunfall in Bedburg ist am Freitagnachmittag (14. Juli) ein Motorradfahrer (58) schwer verletzt worden. Eine aufmerksame Zeugin leistete Erste Hilfe. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen war die Fahrerin (30) eines BMW gegen 15 Uhr auf der Kreisstraße (K) 36 in Richtung Pütz unterwegs. Der 58-jährige sei auf der Landesstraße (L) 279 in Fahrtrichtung Lipper Straße gefahren. An der Kreuzung der L 279 kam es aus bislang ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Auto der 30-Jährigen und dem Kradfahrer. Der Mann stürzte und zog sich dabei die schweren Verletzungen zu.

Alarmierte Polizisten sicherten Spuren an der Unfallstelle und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats nehmen die Ermittlungen zur Sache auf. (sc)

