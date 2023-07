Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230714-2: Zeugensuche nach versuchtem Einbruch in Haus

Frechen (ots)

Kriminalbeamte ermitteln

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem Unbekannten, der versucht hat am Donnerstagmittag (13. Juli) in ein Haus in Frechen einzubrechen. Der Täter sei etwa 20 Jahre alt, 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er habe zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit einer roten Rose sowie dem Aufdruck "More Amour" in schwarz getragen. Auf der Front des T-Shirts seien zwei zweistellige Zahlen abgedruckt. Er war darüber hinaus mit einer schwarzen Basecap der Marke Adidas, einer schwarzen Jogginghose und schwarz-weißen Schuhen bekleidet gewesen. An den Handgelenken trug er jeweils ein goldenes Armband.

Die Ermittler des Kriminalkommissariats 13 nehmen Hinweise unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft.kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 13.45 Uhr soll der Verdächtige versucht haben, mit einem Werkzeug die Eingangstür des Hauses an der Carl-Goerdeler Straße aufzubrechen. Danach sei er in Richtung Bachemer Straße geflüchtet.

Als der Bewohner des Hauses die Beschädigung an seiner Haustür bemerkte, rief er die Polizei. Beamte nahmen eine Strafanzeige auf und sicherten die Spuren am Tatort. (sc)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell