POL-REK: 230713-4: Unbekannte brechen in Freibad ein

Bergheim (ots)

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei bislang unbekannten Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Donnerstag (13. Juli) in ein Freibad in Quadrath-Ichendorf eingebrochen zu sein.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Gegen 1.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. Er gab an, dass er laute Geräusche vom Haupteingang des Schwimmbads an der Straße "Auf der Helle" gehört habe. Ein weiterer Zeuge habe beobachtet, wie zwei Männer zuvor vom Freibad in Richtung Sandweg geflüchtet seien. Was die Gesuchten erbeuteten, ist derzeit Bestandteil der Ermittlungen.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten fest, dass ein Fenster eines Büroraums des Schwimmbads beschädigt worden war. Zudem fanden die Beamten einen Rucksack, in dem unter anderem Werkzeug und Betäubungsmittel waren. Außerdem entdeckten die Polizisten ein E-Bike in der Nähe eines Schwimmbeckens. Die Uniformierten sicherten die Spuren am Tatort, stellten den Rucksack und das E-Bike als Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

