POL-REK: 230713-1: Polizisten stoppten Tatverdächtigen samt Beute - Festnahme

Kerpen (ots)

Zeugen gaben entscheidende Hinweise

Polizisten haben in der Nacht zu Mittwoch (12. Juli) einen 24-Jährigen festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, mehrere Schuhe und Rucksäcke im Wert von mehr als tausend Euro aus einem Geschäft in Kerpen-Sindorf entwendet zu haben. Zeugen beobachteten den Mann und alarmierten die Polizei. Der bereits polizeibekannte Beschuldigte muss sich vor einem Haftrichter verantworten.

Gegen 1.45 Uhr alarmierten drei aufmerksame Zeugen (alle 18) die Polizei. Sie gaben an, beobachtet zu haben, wie ein Verdächtiger aus der Eingangstür des Schuhgeschäfts an der Kerpener Straße heraus und über den Parkplatz davon ging. Die Zeugen folgten dem Mann bis zum Eintreffen der Beamten an einem nahegelegenen Verbrauchermarkt.

Die Uniformierten stoppten den Verdächtigen, der mehrere Rucksäcke sowie Schuhpaare bei sich hatte. Sie befragten die Zeugen und vernahmen den 24-Jährigen. Dabei führten sie einen Drogenvortest durch, der ein positives Ergebnis anzeigte.

Die Beamten nahmen den Beschuldigten vorläufig fest, brachten ihn in ein Polizeigewahrsam und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt auf der Polizeiwache entnahm. Zudem stellten sie das Diebesgut sicher.

Zeitgleich kontrollierten weitere Einsatzkräfte, darunter ein Beamter mit seinem Diensthund, den Bereich um das betroffene Geschäft. Die Polizisten stellten fest, dass Teile des Verkaufsraums durchwühlt worden waren. Sie erfassten Spuren am Tatort und stellten eine Basecap sowie ein Werkzeug sicher.

Die Beamten des zuständigen Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen. (sc)

