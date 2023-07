POL-REK: 230712-6: Polizei Rhein-Erft-Kreis stellt Fahndung nach vermisstem Mann ein

Bedburg (ots) - Verkehrsunfallaufnahmeteam sichert Unfallspuren In Bedburg ist am Mittwochmittag (12. Juli) ein Fahrradfahrer (81) mit dem Auto einer 55-Jährigen zusammengestoßen. Dabei erlitt der Senior schwerste Verletzungen. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der Fahrradfahrer noch am Unfallort. Polizisten sperren derzeit die Unfallstelle ab. Rettungskräfte sowie ein Notfallseelsorger kümmern sich um die weitere ...

