Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Gartenhaus

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit vom 18.07.2022-19.07.22 brachen unbekannte ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage "Wiesengrund" ein. Die Täter fanden im inneren keine Wertgegenstände, verursachten aber Sachschaden an der Eingangstüre. Falls sie etwas beobachtet haben: Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell