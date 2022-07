POL-PPRP: Toter aus Badesee geborgen

Ludwigshafen (ots) - Am 16.07.2022 zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr wurde ein in einem Hof am Bgm.-Zorn-Platz abgestelltes und verschlossenes Pedelec im Wert von ca. 1500EUR entwendet. Haben Sie etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Bianca Erbacher Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: ...

mehr