Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Pkw in Weser gerutscht

Emmerthal (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023, gegen 08:20 Uhr, erhielt die Polizei Hameln den Hinweis, dass sich an der ehemaligen Weserfähre Grohnde/Hajen ein Pkw im Wasser der Weser befindet. Eine Person saß zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Fahrzeug. Nach den ersten Informationen vor Ort, gab der 58-jährige Fahrer aus Hameln an, dass er seinen Pkw auf dem Weg, der in Richtung Weser verläuft, für eine kurze Pause abgestellt habe. Aufgrund des schlammbehafteten Untergrunds rutschte das Fahrzeug in die Weser. Durch die Feuerwehr konnte das Fahrzeug geborgen und aus dem Wasser gezogen werden. Am Pkw entstand kein Schaden, selbst der Motor ließ sich noch starten.

