Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Holzminden (ots)

Im Feierabendverkehr kam es am 15.02.2023 gegen 16:45 Uhr in Holzminden zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Ein 61 Jahre alter Fahrzeugführer aus Bevern befuhr die Allersheimer Str. stadtauswärts. Auf Höhe der Hausnummer 34 übersah er aufgrund einer blendenden Reflexion die vor ihm stehende Fahrzeugschlange und fuhr dieser auf. Dadurch wurden im unmittelbar davor fahrenden Fahrzeug eine 41-jährige Frau und der 15-jährige Beifahrer sowie in einem weiteren Fahrzeug eine 36-jährige Frau leicht verletzt. Alle kamen in umliegende Krankenhäuser. An allen vier Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 4.500 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten kam es zu leichten Behinderungen im Feierabendverkehr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell