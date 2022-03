Polizei Düsseldorf

POL-D: Holthausen - Mädchen bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Holthausen - Mädchen bei Zusammenstoß mit Straßenbahn schwer verletzt

Dienstag, 29. März 2022, 17:55 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern am frühen Abend in Holthausen wurde ein 10-jähriges Mädchen so schwer verletzt, dass es vor Ort reanimiert und im Anschluss mit einem Notarztwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überquerte das Mädchen mit ihrem Fahrrad die Straße Am Trippelsberg auf der Fußgängerfurth Am Trippelsberg/Bonner Straße aus Richtung der Straßenbahnhaltestelle kommend. Im Anschluss fuhr das Kind nach rechts, um dann die Bonner Straße in Richtung Paul-Thomas-Straße zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, die ein 45-Jähriger auf der Bonner Straße in Fahrtrichtung Niederheider Straße steuerte. Das Kind wurde durch die Straßenbahn erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt die 10-Jährige schwere Verletzungen und wurde durch eine Ersthelferin und einen Motorradpolizisten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte reanimiert. Das Mädchen kam in ein Krankenhaus. Glücklicherweise besteht, nach aktuellem Stand der Ermittlungen, keine Lebensgefahr. Der Bahnfahrer wurde leicht verletzt und durch einen Notfallseelsorger betreut.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell