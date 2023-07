Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230711-3: Cannabispflanzen sichergestellt

Hürth (ots)

Zeuge informierte Polizei

Am Dienstagvormittag (11. Juni) hat die Polizei Rhein-Erft-Kreis die Wohnung eines Tatverdächtigen (31) in Hürth durchsucht und auf dem Balkon insgesamt zwölf Cannabispflanzen sichergestellt. Ein Zeuge gab an, gegen 10.30 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Luxemburger Straße Marihuanapflanzen gesehen zu haben. Der Verdacht des Melders bestätigte sich, so dass Kriminalbeamte einen Durchsuchungsbeschluss bei der Staatsanwaltschaft erwirkten. Polizisten durchsuchten daraufhin die Wohnung des 31-Jährigen und stellten zwölf Marihuanapflanzen sicher. Gegen ihn ermittelt nun das zuständige Kriminalkommissariat 13 wegen des Verdachts des illegalen Anbaus von Betäubungsmitteln. (mst/akl)

