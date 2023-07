Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230712-1: Öffentlichkeitsfahndung nach Täter

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zeugen gesucht

Mit Bildern einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Rhein-Erft-Kreis nach einem bislang unbekannten Mann von athletischer Statur. Er soll am 6. November 2022 versucht haben mit einer aus einem Fahrzeug entwendeten Kreditkarte Geld bei zwei Elsdorfer Bankfilialen abzuheben. Zur Tatzeit trug er einen grauen Kapuzenpulli, darunter ein schwarzes Kapuzenshirt, eine graue Stoffhose mit seitlichem schwarzen Streifen, eine graue Basecap sowie schwarze Sneakers.

Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 21 unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Die Lichtbilder sind im Fahndungsportal der Polizei NRW abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/109379

Gegen 13.26 Uhr soll der Tatverdächtige versucht haben mit der entwendeten Kreditkarte der Geschädigten (46) bei einer Bank an der Gladbacher Straße Geld abzuheben. Kurz darauf, um 13.41 Uhr, habe er versucht Bargeld von einem Automaten einer Bank an der Kerpener Straße in Berrendorf zu erhalten.

Die Geschädigte hatte ihre Bankkarte zuvor in einem geparkten Mercedes in Bergheim aufbewahrt. Ermittlungen der Kriminalbeamten ergaben, dass ein Unbekannter zwischen 13 Uhr und 13.25 Uhr eine Handtasche samt Wertgegenständen aus dem Auto entwendete. Die schwarze C-Klasse war auf einem Wanderparkplatz an den Landesstraßen (L) 361 und L 213 geparkt. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrertür ein und flüchtete samt Beute. Bei der Anzeigenaufnahme gab die Geschädigte an, dass sie eine Person in grauer Jogginghose sowie einem grauen Hoodie an dem Fahrzeug gesehen habe. (sc)

