Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230710-3: Gefahrensituation Ein- und Abbiegen: Motorradfahrer schwer verletzt

Wesseling (ots)

Bei Gefahrenbremsung gestürzt

Am Sonntagabend (9. Juli) ist ein Motorradfahrer (43) in Wesseling bei einem Sturz schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein naheliegendes Krankenhaus.

Gegen 21 Uhr fuhr der Fahrer einer Yamaha auf der Kurfürstenstraße in Richtung Rodenkirchener Straße. In Höhe der Kreuzung von Entenfangstraße und Kurfürstenstraße soll dann ein Autofahrer (55) in den Kreuzungsbereich eingefahren sein, um nach links in Richtung Brühler Straße abzubiegen. Als er den Motorradfahrer gesehen habe, habe der 55-Jährige eigenen Angaben zufolge kurz angehalten und dann beschleunigt, um die Kreuzung zu räumen. Der Yamaha-Fahrer habe stark abgebremst, um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden. Durch die Gefahrenbremsung sei sein Motorrad jedoch außer Kontrolle geraten, so dass der Zweiradfahrer stürzte und sich schwer verletzte. Der Autofahrer leistete Erste Hilfe und alarmierte unmittelbar Polizei und Rettungskräfte.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf und verständigten ein Abschleppunternehmen, das das Krad des 43-Jährigen abtransportierte. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das Verkehrskommissariat bereits aufgenommen. (akl)

