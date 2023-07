Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230710-1: Polizisten stoppen drei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer

Hürth, Kerpen und Wesseling (ots)

Beamte ordneten Blutproben an

Bei Einsätzen in Hürth, Kerpen und Wesseling haben Polizisten am Wochenende bei drei Verkehrsteilnehmern Blutproben angeordnet. Die Zweiradfahrer stehen im Verdacht, unter dem Einfluss von Alkohol gefahren zu sein.

In Hürth-Efferen fiel Beamten in der Nacht zu Samstag (8. Juli) ein Fahrradfahrer (36) durch seine schwankende Fahrweise auf der Krankenhausstraße auf. Die Polizisten kontrollierten den 36-Jährigen gegen 4 Uhr und nahmen einen Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahr. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Die Uniformierten untersagten ihm die Weiterfahrt und ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt später entnahm.

Gegen 0 Uhr in der Nacht zu Sonntag (9. Juli) erblickten Polizisten einen E-Scooterfahrer (28) ohne Versicherungskennzeichen auf der Hauptstraße in Kerpen-Horrem, der Schlangenlinien fuhr. Dabei missachtete er nach derzeitigem Sachstand eine rote Ampel. Die Beamten kontrollierten den Mann. Da der 28-Jährige nach Alkohol roch, führten die Polizisten einen Atemalkoholvortest durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von mehr als 1,9 Promille. Zudem zeigte ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an.

Am Sonntagnachmittag (9. Juli) beobachtete eine Streifenwagenbesatzung gegen 14.30 Uhr einen E-Scooterfahrer (31) in Wesseling auf der Bonner Straße. Als der 31-Jährige die Beamten sah, bog er in die Josef-Dietz-Straße ein, stieg vom E-Scooter ab und schob diesen. Die Polizisten hielten den Mann im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei fielen ihnen geweitete Pupillen, eine gerötete Bindehaut sowie glasige Augen beim E-Scooterfahrer auf. Ein Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von über 1,2 Promille an. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an, die ein Arzt in einem Krankenhaus entnahm.

Das Verkehrskommissariat hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell