Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230707-2: Polizisten nahmen Randalierer in Gewahrsam

Wesseling (ots)

Blutprobe beim Beschuldigten

Polizisten haben am Freitagmorgen (7. Juli) in Wesseling einen Randalierer (31) in Gewahrsam genommen. Der alkoholisierte Mann versuchte sich gewaltsam Zutritt zu einem Lokal zu verschaffen. Zuvor soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit weiteren Gästen der Bar gekommen sein. Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen, soll der 31-Jährige gegen 4 Uhr versucht haben die verschlossene Tür einer Bar an der Keldenicher Straße gewaltsam zu öffnen. Gäste aus dem Lokal verständigten den Notruf. Als der Randalierende den Streifenwagen sah, flüchtet er zu Fuß und versteckte sich hinter einem geparkten Auto. Bei der Annäherung an den Flüchtigen sahen die Beamten ein Messer in der Hosentasche des Verdächtigen. Sie sprachen den Mann zu Boden, der sich widerstandslos fesseln ließ. Bei der anschließenden Durchsuchung des mittlerweile Beschuldigten fanden die Polizisten vier Messer und stellten diese sicher. Ein Fünftes fanden sie kurze Zeit später unter dem geparkten Auto.

Die Beamten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des Beschuldigten fest. Ein freiwillig durchgeführter Test gab einen Wert von über 1,8 Promille an. Auch ein Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis für den Konsum von Kokain an. Auf einer Polizeiwache entnahm ein Arzt eine zuvor angeordnete Blutprobe. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizisten den Beschuldigten in Gewahrsam. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell