POL-REK: 230707-3: Alleinunfall - Motorradfahrer stürzte

Pulheim (ots) - Rettungshubschrauber an Unfallstelle Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (6. Juli) in Pulheim sind zwei Zweiradfahrer (22, 78) schwer verletzt worden. Mit Rettungswagen sind der 22-Jährige in ein Krankenhaus und der 78-Jährigen in eine Klinik gebracht worden. Polizisten sperrten die Kreisstraße (K) 24 zwischen der Bundesstraße (B) 59 ...

