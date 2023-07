POL-REK: 230711-1: Unbekannte stehlen Bargeld aus Ladenkasse

Elsdorf (ots) - Unbekannte erbeuten Bargeld und Schmuck Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach zwei etwa 25- bis 30-jährigen Unbekannten. Ihnen wird vorgeworfen, am Sonntagnachmittag (9. Juli) in ein Haus in Elsdorf-Heppendorf eingebrochen zu sein. Beide Flüchtigen sollen laut Zeugenaussage ungefähr 165 bis 170 Zentimeter groß und mit einem dunklen Trainingsanzug mit weißen Streifen an den Seiten bekleidet ...

mehr