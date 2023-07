Polizei Hagen

POL-HA: Mauersegler an Wache abgegeben - Polizisten kümmern sich um Jungtier

Bild-Infos

Download

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag, 10.07.2023, klingelten zwei junge Männer gegen 21:45 Uhr an der Tür der Polizeiwache Innenstadt. Sie hatten auf der Straße einen kleinen Vogel gefunden und baten um Hilfe für das Jungtier. Die Beamten nahmen das Küken entgegen und bauten ihm zunächst ein notdürftiges Nest, um es warm zu halten. Anschließend kontaktierten die Polizisten den Bereitschaftsdienst des Tierschutzverein Hagen, welcher sich um das Jungtier kümmern wollte. In der Wartezeit funktionierten die Beamten die Pipette eines Drogenvortests um und versorgten den jungen Mauersegler mit Wasser. Nach kurzer Zeit wurde der "Vorbote des Sommers" abgeholt und sicher in eine Pflegestelle nach Herdecke gebracht. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell