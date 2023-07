Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall in Haspe - 40-jährige Frau leicht verletzt

Hagen-Haspe (ots)

Bei einem Auffahrunfall wurde am Montagmittag (10.07.2023) in Haspe eine 40-jährige Frau leicht verletzt. Gegen 11.00 Uhr stand ein 44-jähriger Autofahrer mit seinem schwarzen Ford an einer roten Ampel auf der Preußerstraße. Auf der Rücksitzbank des Autos saßen seine 40-jährige Lebensgefährtin sowie sein dreijähriger Sohn. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Mitsubishi auf den Ford auf. Bei dem Aufprall wurde die 40-jährige Mitfahrerin in dem Ford leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden PKW blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro geschätzt. Zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

