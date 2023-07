Polizei Hagen

POL-HA: Ladendetektiv verfolgt flüchtigen Dieb durch die Innenstadt - Polizeibeamte stellen 41-jährigen Mann

Hagen-Mitte (ots)

Polizeibeamte stellten am Montagmittag (10.07.2023) in der Innenstadt einen Ladendieb, der zuvor vor dem Detektiv eines Geschäftes durch die Fußgängerzone flüchtete. Der Mitarbeiter des Drogeriemarktes in der Hohenzollernstraße beobachtete den 41-jährigen Mann, gegen 11.20 Uhr, über die Videoüberwachung. Dabei erkannte er, dass der Mann eine Parfümpackung aus dem Regal nahm, die angebrachte Sicherung entfernte und die Packung dann in seine Umhängetasche steckte. Als der Mitarbeiter den Dieb ansprechen wollte, hatte dieser bereits das Geschäft verlassen und rannte kurz darauf in Richtung der Elberfelder Straße. Dort stellten die alarmierten Polizeibeamten den Mann. Bei ihm fanden sie eine Kneifzange, die sie als mögliches Tatwerkzeug sicherstellten. Die Kripo ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Ladendiebstahls. (sen)

