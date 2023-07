Polizei Hagen

POL-HA: Auto einer 32-jährigen Frau verriegelt sich automatisch - Feuerwehr entfernt Fensterscheibe und rettet einjähriges Kind

Hagen-Boele (ots)

Eine 32-jährige Frau alarmierte am Samstagnachmittag (08.07.2023) Polizei und Feuerwehr zu dem Parkplatz eines Supermarktes in Boele, weil sich ihr PKW automatisch verriegelt hatte und ihre einjährige Tochter darin saß. Sie sagte den Beamten, dass sie ihr Kind in das Auto gesetzt und anschließend die Tür geschlossen hat. Obwohl der Fahrzeugschlüssel in dem Auto lag, verriegelten sich alle Türen und die 32-jährige Frau konnte sie von außen nicht mehr öffnen. Beamte der Feuerwehr Hagen mussten das Glas an einer der Türen entfernen und konnten das Kind so unbeschadet aus dem Auto retten. Eine anschließende medizinische Versorgung war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell