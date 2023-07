Polizei Hagen

POL-HA: 39-jähriger Mann versucht Kellerfenster in Eilpe aufzubrechen - Täter kehrt während des Polizeieinsatzes zum Tatort zurück und wird festgenommen

Hagen-Eilpe (ots)

Am Samstagabend (08.07.2023) nahmen Polizeibeamte einen 39-jährigen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Eilpe vorläufig fest. Gegen 19.30 Uhr wurden Anwohner der Franzstraße auf den Mann aufmerksam. Dieser hielt sich im rückwärtigen Bereich des Nachbarhauses auf und versuchte dort, die Kellerfenster aufzudrücken. Dabei schaute er sich immer wieder auffällig um. Nachdem es ihm nicht gelang, die Fenster zu öffnen, flüchtete der Mann über die Franzstraße in Richtung Eilpe. An den Kellerfenstern erkannten die alarmierten Polizeibeamten Aufbruchspuren. Während sie am Tatort auf die Beamten der Kriminalpolizei warteten, kehrte der zuvor von den Zeugen beschriebene Mann zurück. Die Polizisten legten ihm Handschellen an und durchsuchten ihn. Dabei fanden sie in seiner Hosentasche Werkzeug, das zu den Aufbruchspuren an den Kellerfenstern passte. Wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs nahmen sie den 39-jährigen Mann vorläufig fest und brachten ihn zum Polizeigewahrsam. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (sen)

