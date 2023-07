Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfallflucht kann durch aufmerksame Zeugen geklärt werden

Hagen (ots)

Am Abend des 07.07.2023 verursachte ein 35-Jähriger Fahrzeugführer beim Ausparken einen Verkehrsunfall in der Eickertstraße in Hagen. Hierbei wurde ein geparkter VW Multivan beschädigt. Der Unfallverursacher begutachtete zuerst den Schaden des fremden Pkw. Dann stieg er in seinen Opel und parkte nur wenige Meter von der Unfallstelle entfernt. Zuerst machte es für die Zeugen den Anschein, dass durch den Verursacher die Polizei gerufen werden würde. Als jedoch eine Stunde später noch keine Maßnahmen zur Schadensregulierung getroffen wurden, wählten die Zeugen den Notruf. Der Verursacher hatte sich in der Zwischenzeit fußläufig von seinem Auto und dem Unfallort entfernt. Durch die guten Hinweise der Zeugen konnte diese Verkehrsunfallflucht geklärt, der Verursacher ermittelt und eine Schadensregulierung eingeleitet werden. Dem Mann droht jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. (cw)

