POL-PPKO: Person von Zug erfasst und tödlich verletzt

Koblenz (ots) - Am Montagabend, den 27.02.2023, kam es in der Hochstraße in Koblenz zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr zum Diebstahl eines E-Scooters der Marke "Xiaomi". Dieser wurde aus einem offenstehenden Keller entwendet. Mögliche Zeugen der Tathandlung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261 103 2911 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Koblenz Pressestelle ...

