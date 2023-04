LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Gotha (ots) - Zwei unbekannte, offenbar jugendliche, männliche Personen beschädigten in der zurückliegenden Nacht, gegen 02.00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der "Hohen Straße" um in den Besitz der darin befindlichen Tabakwaren zu kommen. Hierbei entstand ein Schaden von ungefähr 1.000 Euro, ob die Täter Beutegut erlangten, ist derzeit in Prüfung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem ...

