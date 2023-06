Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Jugendliche beschädigen geparkten Pkw - Zeugen gesucht ++ Gartow - Motorradfahrer beim Wenden übersehen ++ Neu Darchau, OT. Glienitz - Batterien aus Baustellenampel gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 15.06.2023

Lüneburg

Lüneburg - Zwei Mal zugegriffen - Ladendieb erwischt

Am 14.06. gegen 16:15 Uhr kam es in einem Bekleidungsgeschäft in der Grapengießerstraße zu einem Ladendiebstahl. Ein 34-Jähriger aus dem Landkreis Lüneburg entwendete nach ersten Erkenntnissen diverse Gegenstände und versuchte in der Folge das Geschäft zu verlassen. Durch den Ladendetektiv wurde dies beobachtet und der Verursacher angesprochen. Zudem wurde der Mann wiedererkannt, da er bereits im Verlauf des Vormittages einen Ladendiebstahl innerhalb des Geschäftes begangen hatte. Der Wert des Diebesgutes lag bei mehreren hundert Euro. Der Verursacher wies einen Atemalkoholwert von mehr als 1,1 Promille auf. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Flüchtender Täter nach Zigarettendiebstahl

Am 14.06. gegen kurz vor 21:00 Uhr kam es in einem Supermarkt in der Straße Am Alten Eisenwerk zu einem Ladendiebstahl. Zwei Männer entwendeten mehrere Zigarettenschachteln und durchquerten den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Täter flüchtete daraufhin unerkannt, ließ jedoch die Tasche mit Diebesgut außerhalb des Geschäftes zurück. Der andere Mann, ein 23-Jähriger aus dem Bereich Braunschweig, konnte vor Ort angetroffen werden. Der Wert des Diebesgutes lag bei über 300 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Brennende Rasenfläche - Hinweise

Am Abend des 14.06. wurde gegen 21:45 Uhr eine brennende Rasenfläche im Bereich der Lüneburger Straße gemeldet. Diese wurde durch die Feuerwehr gelöscht. In unmittelbarer Nähe konnte zudem eine weitere bereits ausgebrannte Fläche festgestellt werden. Die Polizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Sachbeschädigung am Stadtteiltreff

Am 14.06. gegen 12:30 Uhr beschädigte eine 28-Jährige im Bereich des Stadtteiltreffs in der Lossiusstraße eine Glasscheibe mit einem Stock. Zudem riss die junge Frau einen kleinen Baum heraus. Die Verursacherin konnte am Ereignisort nicht mehr angetroffen werden, ist aber bereits in der Vergangenheit durch ähnliche Delikte in Erscheinung getreten. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Jugendliche beschädigen geparkten Pkw - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 15.06. beschädigten Unbekannte einen geparkten Pkw Dacia in der Lüner Straße. Dieser befand sich geparkt auf einem Parkstreifen vor einem Hotel. Ein Zeuge beobachtete eine Gruppe mehrerer Jugendlicher, wovon sich zwei Jugendliche an dem Pkw zu schaffen machten. Diese wurden daraufhin durch den Zeugen angesprochen und flüchteten in unbekannte Richtung. An dem Pkw konnten Kratzer und Dellen im Bereich der Beifahrerseite festgestellt werden, sodass ein Sachschaden von gut 500 Euro entstand. Eine Nahbereichsfahndung nach den Verursachern verlief negativ.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Dahlenburg - Seniorin nach Pedelec-Unfall schwer verletzt

Am 14.06. kam es gegen 13:30 Uhr in der Lüneburger Landstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 86-jährige Seniorin fuhr mit ihrem Pedelec, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten, auf die vorfahrtsberechtigte Straße. Ein 45-jähriger Fahrer eines Pkw Ford versuchte noch auszuweichen, konnte eine Kollision jedoch nicht verhindern. Die 86-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Lüneburg - Auffahrunfall mit fünf Leichtverletzten

Zu einem Auffahrunfall kam es am 14.06. gegen kurz vor 15:00 Uhr im Bereich der Bockelmannstraße. Eine 20-jährige Fahrerin eines Pkw Ford fuhr in Höhe der Konrad-Zuse-Alle vermutlich aufgrund zu geringem Abstand auf einen vor ihr fahrenden Pkw VW. Dieser schob daraufhin noch zwei weitere Pkw zusammen. Auch der hinter der Verursacherin befindliche Pkw BMW wurde beschädigt, da der Pkw Ford sich nach dem Zusammenstoß nach hinten bewegte. Insgesamt wurden fünf Pkw beschädigt und fünf Beteiligte leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von gut 14.000 Euro.

Bardowick - Kupferfallrohre entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 14.06. auf den 15.06. entwendeten Unbekannte mehrere Kupferfallrohre mit Endbögen von einem Gebäude in der Großen Straße. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Gartow - Motorradfahrer beim Wenden übersehen - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt ein 38 Jahre alter Motorradfahrer in den Abendstunden des 14.06.23 in der Hauptstraße. Eine 72 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW aus Berlin wollte gegen 19:30 Uhr aus einer Parklücke wenden und übersah dabei den Motorradfahrer, der in Richtung Springstraße unterwegs war. Der Mann wurde schwerverletzt mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 2.500 Euro.

Neu Darchau, OT. Glienitz - Batterien aus Baustellenampel gestohlen

Die Batterien aus einer auf der Elbuferstraße Baustellenampel bei Glienitz installierten Baustellenampel stahlen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 08. auf den 09.06.23. Die Täter hatten die Schlösser der Ampel aufgebrochen und die Batterien mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-9857622, entgegen.

Uelzen

Suderburg - Verletzte Fahrerin im Krankenhaus verstorben

Ihren schweren Verletzungen erlag eine 60 Jahre alte Autofahrerin in der vergangenen Nacht im Klinikum. Wie berichtet (siehe Pressemitteilung vom 14.06.23) war es in den Nachmittagsstunden des 13.06. auf der Kreisstraße 24 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Die 60 Jahre alte Frau kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Mit schwersten Verletzungen wurde sie ins Klinikum nach Uelzen verbracht und verstarb dort am heutigen Tag.

Himbergen - Motorrollerfahrerin verliert auf Tankstellengelände die Kontrolle - zwei Leichtverletzte

Die Kontrolle über ihren Motorroller verlor eine 57 Jahre alte Fahrerin in den Nachmittagsstunden des 14.06.23 auf dem Gelände einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Die Frau war gegen 15:15 Uhr auf das Tankstellengelände gefahren, verlor die Kontrolle, stieß gegen einen stehenden Pkw Mercedes Sprinter, gegen einen Bordstein und stürzte. Neben der 57-Jährigen wurde auch eine 48-Jährige, die gerade tanken wollte, leicht verletzt. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro.

Lüder, OT. Langenbrügge - Einbruch in Gartenschuppen - Motorrad und Geräte mitgenommen

In einen Gartenschuppen im Ahornweg brachen Unbekannte im Zeitraum vom 11. bis 14.06.23 ein. Die Täter hatten mit einem Kuhfuß ein Schloss aufgebrochen und transportierten ein Motorrad Supermoto (amtl. Kfz-Kennzeichen UE-L 701) sowie Gartengerätschaften weg. Es entstand ein Schaden von mehr als 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-96598-0, entgegen.

Uelzen - Diebstahl aus Wohnung

In eine unverschlossene Wohnung Schnellenmarkt gelangten Unbekannte im Zeitraum vom 13. auf den 14.06.23. Die Eindringlinge schauten sich um und nahmen einen Ausweis, Schmuck und Bargeld mit. Es entstand ein Schaden von einigen hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Jelmstorf - Kettcar gestohlen

Ein Kettcar aus einer Jugendhilfeeinrichtung in der Ziegeleistraße stahlen Unbekannte bereits im Zeitraum vom 07. bis 13.06.23. Das Kettcar verschwand aus einer geschlossenen Garage, so dass ein Schaden von mehr als 400 Euro entstand. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - von Außenspiegel touchiert - Junge leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 11 Jahre alter Schüler in den Morgenstunden des 14.06.23 in der Albertstraße. Der Junge war gegen 07:30 Uhr aus einer Menschenmenge leicht in den Fahrbahnbereich geraten und wurde dort vom Außenspiegel eines vorbeifahrenden Pkw VW Golf einer 20-Jährigen leicht touchiert. Der Junge stürzte und wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

