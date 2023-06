POL-LG: ++ Lüneburg - Besitzer von Ketten und Armreifen gesucht ++ Amt Neuhaus, OT. Preten - erneuter Brand von Unterholz ++ Suderburg - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert und überschlagen ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Lüneburg

Lüneburg - Besitzer von Ketten und Armreifen gesucht - Gegenstände auf einem Dach in der Innenstadt gefunden - Lichtbilder vorhanden

Aktuell sucht die Polizei, möglicherweise nach einem Diebstahl, die Besitzer einiger Ketten und Armreife. Die Gegenstände wurden bereits am 04.05. durch einen Zeugen auf dem Dach eines Hauses in der Großen Bäckerstraße aufgefunden. Die Schmuckstücke befanden sich zusammen in einem Beutel. Nach derzeitigen Ermittlungen ist ein Diebstahl nicht auszuschließen, sodass die Polizei aktuell die rechtmäßigen Eigentümer der Schmuckstücke sucht. Meldung bitte bei der Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215 oder unter wed@pi-lg.polizei.niedersachsen.de.

Lüneburg - Ermittlungen nach Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am 13.06. gegen 19:30 Uhr im Bereich der Stresemannstraße. Aus zunächst ungeklärten Gründen gerieten zwei 37 und 42 Jahre alte Männer in einen Konflikt, sodass der 42-Jährige seinen Kontrahenten gegen einen Stein stieß. Dieser erlitt dadurch leichte Verletzungen im Kopfbereich. Der Verursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch im Nahbereich durch Polizeibeamte festgestellt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Radfahrer geschlagen

Zu einer Körperverletzung kam es am 13.06. 23:00 Uhr in der Unteren Schrangenstraße. Ein bereits häufiger polizeilich in Erscheinung getretener 47-Jähriger begab sich nach derzeitigen Erkenntnissen nach einem zuvor durch die Polizei erteilten Platzverweis pöbelnd in Richtung Untere Schrangenstraße. Dort schlug der aufgebrachte Mann einem 62-jährigen Fahrradfahrer ins Gesicht. Dieser wurde leicht verletzt, zudem seine Brille beschädigt. Zuvor war der 47-Jährige bereits in der Grapengießerstraße aufgefallen und behauptete gegenüber Polizeibeamten eine Körperverletzung zu seinem Nachteil. Der 47-Jährige konnte vor Ort und im Nahbereich nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt.

Adendorf/Lüneburg - Geldbörsen entwendet - Hinweise

Am 13.06. zwischen 11:00 und 11:15 Uhr befand sich eine 72-Jährgie innerhalb eines Supermarktes in der Borgwardstraße. Unbekannte entwendeten die Geldbörse der Seniorin, welche sich in einem verschlossenen Rucksack befand. Es entstand ein Sachschaden von gut 200 Euro. Zu einem weiteren Diebstahl kam es am 13.06. gegen 10:00 Uhr in einem Supermarkt in der Bleckeder Landstraße. Hier schlitzten Unbekannte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Stoffbeutel einer 80-Jährigen auf und entwendeten daraus eine Geldbörse. Es entstand ein Sachschaden von gut 150 Euro.

Hinweise Ihrer Polizei: - Tragen Sie Ihre Wertsache am Körper ... am besten in ge- bzw. verschlossenen Innentaschen. - Tragen Sie Taschen besonders im dichten Gedränge immer geschlossen und dicht am Körper und stellen Sie sie auf keinen Fall unbeaufsichtigt ab. - Nehmen Sie nur so viel Bargeld zum Einkaufen mit, wie Sie benötigen. - Bleiben Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen werden - mit welchem Anliegen auch immer. - Bewahren Sie PIN-Nummern niemals zusammen mit EC- oder Kreditkarten auf. - Wenn Sie diese Tipps beherzigen, können Sie sich effektiv schützen und verringern die Erfolgschancen der Taschendiebe. Falls Sie dennoch Opfer von Taschendieben geworden sind, melden Sie sich umgehend bei Ihrer Polizei. Wichtig ist außerdem, dass gestohlene Debit-/EC-Karten sofort gesperrt werden. Dazu steht Ihnen die Nummer 116 116 als gebührenfreier Sperrnotruf zur Verfügung. Informieren Sie Ihre Banken über den Diebstahl und veranlassen Sie die Sperrung für das elektronische Lastschriftverfahren (KUNO-Sperrung) bei einer Polizeidienststelle.

Lüneburg - Reifen zerstört - Hinweise

Zwischen dem 11.06. und dem 13.06. beschädigten Unbekannte zwei Reifen eines geparkten Pkw VW Up! in der Straße Stadtkoppel. Dieser befand sich geparkt auf einem Parkstreifen. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Melbeck - Radfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 13.06. gegen 18:00 Uhr im Bereich der Uelzener Straße. Eine 62-jährige Radfahrerin befuhr den Radweg aus Lüneburg kommend in Richtung Uelzen. Ein 64-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes beabsichtigte von einer Grundstücksausfahrt auf die Uelzener Straße einzubiegen. Hierbei missachtete dieser die bevorrechtigte Radfahrerin mit ihrem Pedelec, sodass es zur Kollision kam. Die 62-Jährige stürzte und verletzt sich leicht. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro.

Amt Neuhaus, OT. Preten - erneuter Brand von Unterholz - Polizei ermittelt nach Serie von Brandlegungen

Zu zwei weiteren Bränden im Unterholz im Amt Neuhaus kam es in den Nachmittags- und Abendstunden des 13.06.23. Gegen 15:45 Uhr brannte an einer Böschung in der Dorfstraße in Preten der niedrige Bodenbewuchs auf einer Fläche von gut 50 Quadratmetern. Zeugen löschten die Fläche. Gegen 19:30 Uhr brannte dann der Bodenbewuchs in der Delliner Straße in Neuhaus. Mehr als 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die betroffenen 150 Quadratmeter ab. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung auch in Zusammenhang mit den Bränden der jüngsten Vergangenheit in der Region. Hinweise auch zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Neuhaus, Tel. 038841-6195-0, bzw. Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Vandalismus mit Gasbrenner - 27-Jähriger will Fahne in Brand setzen

Mit einem Gasbrenner versuchte ein bereits polizeilich bekannter 27-Jähriger in den Abendstunden des 13.06.23 gegen 21:45 Uhr eine ca. 3x1m große Fahne auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Dannenberger Straße in Brand zu setzen. Die Polizei stellte den Brenner sicher und leitete ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung gegen den Mann aus der Region ein.

Uelzen

Altenmedingen/Secklendorf - Flächenbrand - Feuerwehr löscht - Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Zu einem Brand auf einer Fläche von gut 200 Quadratmetern kam es wie berichtet (siehe Pressemitteilung v. 13.06.23) bereits in den Mittagsstunden des 13.06.23 im weiteren Bereich der Landesstraße 232 in Höhe Secklendorf. Der Flugdienst hatte den Brand gemeldet; die Feuerwehr war im Löscheinsatz.

Gegen 16:15 Uhr brannte es dann im Bereich eines Waldstücks bei Gut Solchstorf (Bienenbüttel/Altenmedingen) an mehreren Stellen auf einer Fläche von gut 600 Quadratmetern. Mehrere Feuerwehren waren im Löscheinsatz.

Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung auch im Zusammenhang mit den beiden Bränden in der letzten Woche im Bereich Altenmedingen und Secklendorf.

Hinweise auch zu verdächtigen Personen bzw. Fahrzeugbewegungen nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, bzw. Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Suderburg - von der Fahrbahn abgekommen - mit Baum kollidiert und überschlagen - schwerverletzt ins Klinikum

Schwerste Verletzungen erlitt eine 60 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Nissan in den Nachmittagsstunden des 13.06.23 auf der Kreisstraße 24. Die Frau aus der Region war gegen 15:00 Uhr aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen, kollidierte mit einem Baum und überschlug sich. Sie wurde eingeklemmt und konnte schwerstverletzt durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum nach Uelzen gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Ebstorf/Oetzfelde - von Fahrbahn abgekommen - schwer verletzt

Schwere Verletzungen erlitt eine 26 Jahre alte Fahrerin eines Pkw Renault in den Abendstunden des 13.06.23 auf der Landesstraße 233. Die Lüneburgerin war gegen 21:40 Uhr alleinbeteiligt zwischen Ebstorf und Oetzfelde von der Fahrbahn abgekommen und verunfallt. Sie wurde ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 7.000 Euro.

Wrestedt - gegen Hauswand gefahren

Die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor eine 36 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf in den Abendstunden des 13.06.23 auf der Kreisstraße 7 - Uelzener Straße. Die Golf-Fahrerin war beim Verlassen der abknickenden Vorfahrtstraße nach links abgekommen und kollidierte mit einer Hauswand. Sie erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Es entstand ein Sachschaden von gut 8.000 Euro.

Uelzen - illegales Angeln - drei Männer ertappt

Drei Männer ertappte ein Passant in den Abendstunden des 13.06.23 am Oldenstädter See im Ripdorfer Weg beim illegalen Angeln. Als der Passant die Männer ansprach, pöbelten diese ihn an und liefen weg. Eine alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte zwei der drei Personen im Alter von 25 und 48 Jahren stellen. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Fischwilderei.

