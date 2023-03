Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Gefährliche Körperverletzung in Homburg

Homburg (ots)

Am 25.03.2023 gegen 21:53 Uhr kam es auf dem Vorplatz der Zentrale der Kreis- und Universitätsstadt Homburg, Am Forum 5 in Homburg / Verbindung Zentrale Saarpfalz-Kreis Homburg, Am Forum 1 in Homburg, nach vorangegangen verbalen Streitigkeiten zweier Gruppen Jugendlicher/Heranwachsender im Alter von 16-19 Jahren zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 16-jähriger, männlicher Tatverdächtiger, bulgarischer Staatsangehöriger, die beiden männlichen Geschädigten, 18 und 19 Jahre, deutscher bzw. ukrainischer Staatsangehöriger, zunächst mit Bierflaschen beworfen und anschließend geschlagen haben. Hierdurch erlitten die Beteiligten stark blutende Verletzungen im Kopfbereich.

Zeugen der Auseinandersetzung, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841/1060) in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell