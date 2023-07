Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannter Jugendlicher tritt Glastür in Boele ein und versucht 56-jährigen Mann anzugreifen - Zeugen gesucht

Hagen-Boele (ots)

Nachdem ein 56-jähriger Mann am späten Freitagabend (07.07.2023) in Boele bislang unbekannte Jugendliche zur Ruhe ermahnte, trat einer von ihnen die Glasscheibe einer Haustür ein und versuchte den Mann anzugreifen. Der Hagener wurde, gegen 23.30 Uhr, auf laute Stimmen in einem Innenhof der Dortmunder Straße aufmerksam. Als er vor das Haus ging, traf er auf vier Jugendliche. Diese bat er darum, die Nachtruhe einzuhalten. Einer der Jugendlichen reagierte aggressiv und trat mit seinem rechten Fuß die Glasscheibe einer dortigen Hauseingangstür ein. Als der 56-Jährige sagte, dass er die Polizei rufen werde, wollte der Jugendliche ihn angreifen. Diesen Angriff konnte der Hagener aber abwehren und blieb unverletzt. Nachdem er sich in das Wohnhaus zurückzog, gingen die vier Jugendlichen in Richtung des Boeler Marktplatzes weg. Der 56-Jährige sagte den Polizeibeamten, dass der Jugendliche, der die Glasscheibe eingetreten hat, etwa 17 bis 18 Jahre alt und zwischen 165 cm und 170 cm groß war. Er hatte eine schlanke Statur, kurze Haare und trug ein dunkles T-Shirt sowie eine Jeanshose. Außerdem hatte er einen Rucksack dabei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

