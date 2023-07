Polizei Hagen

POL-HA: Verfolgungsfahrt durch Haspe - 36-jähriger Autofahrer flüchtet vor Streifenwagen

Hagen-Haspe (ots)

Polizeibeamte stellten am Sonntagabend (09.07.2023) nach einer Verfolgungsfahrt durch Haspe einen 36-jährigen Autofahrer, der unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss stand und keinen Führerschein hatte. Gegen 21.10 Uhr wollten die Beamten den 36-Jährigen in seinem Opel für eine allgemeine Verkehrskontrolle in der Enneper Straße anhalten. Auf das eingeschaltete Signal "Stopp Polizei" reagierte der Autofahrer zunächst nicht. Plötzlich beschleunigte er seinen Opel stark und versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen. An zwei aufeinanderfolgenden Kreuzungen missachtete er Rotlicht zeigende Ampeln und war weiterhin mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Von der Leimstraße aus bog der 36-Jährige verbotswidrig nach links in die Preußerstraße ein und stoppe seinen Opel schließlich auf einem Grünstreifen in der Hammerstraße. Als die Beamten auf den Mann zugingen, bemerkten sie sofort Alkoholgeruch in dessen Atemluft. Ein durchgeführter Test zeigte einen Wert von über 0,8 Promille an. Weiterhin schlug ein Drogentest auf Amphetamine an. Ermittlungen ergaben außerdem, dass der 36-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, des Fahrens unter Drogen- sowie Alkoholeinfluss und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. (sen)

