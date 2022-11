Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Zeugen nach Diebstahl von Feuerwerkskörpern gesucht

Werlte (ots)

Am Donnerstag gegen 20.45 Uhr kam es in Werlte in der Sögeler Straße zu einem Diebstahl. Die bislang unbekannten Täter überwindeten die Umzäunung eines Firmengeländes und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Bunker, aus dem eine unbekannte Anzahl an Feuerwerkskörpern entwendet wurde. Die Täter wurden durch eine Aufsichtsperson gestört und fuhren mit einem bislang unbekannten Fahrzeug auf einem Feldweg in Richtung Lahn davon. Ob und wie viel die Täter erbeuteten, steht bislang noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell