POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Einbruch gesucht

Papenburg (ots) - Am Mittwoch, 26. Oktober, kam es in Papenburg zu einem Verkehrsunfall. Im Zeitraum von 13.30 Uhr bis 22.00 Uhr wurde in der dortigen Straße "Erste Wiek links" durch einen unbekannten Fahrzeugführer eine dort befindliche Steinmauer beschädigt. An dieser entstand ein Schaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich mit dem Geschädigten in Verbindung zu setzen. Zeugen, ...

