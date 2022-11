Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Salzbergen - Eigentümerin bzw. Eigentümer gesucht

Salzbergen (ots)

Am Dienstag gegen 16.30 Uhr kam es in Salzbergen in der Straße Holstener Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr den Holsteiner Weg in Richtung Bextener Straße. Er querte die Gegenfahrbahn, um im Anschluss auf dem Radweg an der Bextener Straße in Richtung Salzbergen weiterzufahren. Die 76-jährige Fahrerin eines Skoda Yeti fuhr die Bextener Straße in Richtung Venhauser Straße und bog nach links auf den Holstener Weg ab. Unmittelbar nach dem Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer, wobei dieser zu Boden fiel. Er stand jedoch direkt auf und fuhr weiter. Dabei verlor der Mann vermutlich ein Armband (siehe Bilder). Bei Hinweisen auf den Eigentümer*in werden sie gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/929210 in Verbindung zu setzen.

