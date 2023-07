POL-HA: WhatsApp-Betrug - 75-jährige Frau überweist vierstelligen Geldbetrag an unbekannte Täter

Hagen-Boele (ots) - Eine 32-jährige Frau alarmierte am Samstagnachmittag (08.07.2023) Polizei und Feuerwehr zu dem Parkplatz eines Supermarktes in Boele, weil sich ihr PKW automatisch verriegelt hatte und ihre einjährige Tochter darin saß. Sie sagte den Beamten, dass sie ihr Kind in das Auto gesetzt und ...

mehr